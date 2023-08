Nella sfida di Coppa Italia contro la FeralpiSalò ci sarà un esordio in casa Toro: non si tratta di un giocatore, ma della nuova terza maglia

Giornata importantissima, in casa Torino. I granata aprono ufficialmente oggi, lunedì 14 agosto, la loro stagione, e lo fanno giocando il primo turno di Coppa Italia. Sarà la FeralpiSalò l’avversaria del Toro, in una sfida che sa già di remake della prima amichevole stagionale andata in scena a Pinzolo, quando a vincere furono proprio i ragazzi di Juric grazie alle reti di Schuurs e Savva. Un avversario da non sottovalutare, per la squadra, che vedrà oggi esordire ufficialmente alcuni nuovi acquisti, ma non solo. Tra gli esordienti, infatti, c’è grande attesa anche per la nuova terza maglia, presentata l’1 agosto alla Rinascente del capoluogo piemontese. Il club lo ha fatto capire tramite alcuni indizi social, postando una foto della lista dei convocati con a fianco Rodriguez che indossa proprio il nuovo kit e una nuova grafica ad hoc.