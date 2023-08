Vittoria importante del Torino, che avanza ai sedicesimi di Coppa Italia: su tutti, una grande prova di Raoul Bellanova

È andata in scena al Grande Torino la prima uscita ufficiale dei ragazzi di Ivan Juric. Una partita contro la FeralpiSalò tutt’altro che facile, che Vlasic e compagni non hanno mai sottovalutato, anzi. E a proposito di Vlasic, il croato, di ritorno dal West Ham appena la scorsa settimana, è subito stato schierato dal tecnico suo connazionale, che ha così quasi voluto dare un segnale per far capire quanto servisse uno come lui. Tra gli altri nuovi arrivati, titolare è partito anche Bellanova, dopo gli acciacchi che lo hanno costretto a saltare le ultime due amichevoli precampionato in Francia. Il numero 19 si è subito messo in mostra con diverse accelerate, corse sulla fascia e soprattutto azioni offensive, che hanno contribuito al 2-1 finale che ha garantito ai granata l’accesso ai sedicesimi di finale della competizione, dove incontreranno il Frosinone.

Bellanova sempre presente in fase offensiva

Se il buongiorno si vede dal mattino, come si suol dire, allora ci sono tutti i presupposti per aspettarsi una stagione super da parte dell’ex Inter. Bellanova, infatti, all’esordio ufficiale in maglia Toro è sembrato molto pimpante, soprattutto, come già detto, dal punto di vista offensivo. La prima occasione avuta dal canterano del Milan non è tardata ad arrivare. Minuto 8, e subito colpo di testa del nuovo esterno titolare, parato da Pizzignacco con un gran riflesso. Appena 5 minuti più tardi una classica azione da esterno a esterno porta Vojvoda a servire un pallone su un piatto d’argento al laterale destro, che però da posizione ravvicinata manda alto venendo fregato da un rimbalzo sospetto. Sintomi, però, di un giocatore molto presente in fase d’attacco. Infine, nel secondo tempo, un’altra occasione, sempre alta. Insomma, se dal punto di vista difensivo ci sono grossi margini di miglioramento, e la rete del vantaggio dei lombardi in questo senso dice molto, in attacco Bellanova si è fatto vedere e tanto bene, dando una mano nel creare superiorità. E questo, a Juric, non può che far piacere.