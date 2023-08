Il suo futuro al Torino è ancora in bilico ma contro la FeralpiSalò risponde presente alla chiamata di Juric

Nel Torino che ieri è sceso in campo in Coppa Italia, sulla fascia sinistra c’era ancora una volta Mergilm Vojvoda. Eppure il suo futuro potrebbe essere lontano dalla squadra granata: ha il contratto in scadenza e piace all’Udinese. Senza considerare che Juric aspetta sempre quell’esterno ambidestro che possa essere il titolare su quella corsia. In attesa del rinforzo dal mercato, Vojvoda durante l’estate ha giocato tutte le amichevoli precampionato e ha dimostrato un’ottima tenuta fisica, senza infortuni o problemi fisici. E buona anche la prima ufficiale per lui in Coppa Italia: una grande prestazione coronata con un gol bellissimo, che aspettava da tempo.

Juric: “Vorrei uno come Ansaldi”

Con Ivan Juric il rapporto è ottimo e la fiducia è al massimo livello ma è difficile pensare che possa essere lui il titolare durante la stagione. Juric è stato chiaro: “Giocando con un destro puro come Vojvoda a sinistra, perdi qualcosa nei cross. Non è facile trovare il giocatore giusto, ci stiamo impegnando tutti per trovarlo. Sono molto esigente, vorrei uno come Ansaldi, che aveva qualità pazzesche. Vojvoda sta facendo bene ma vorrei concorrenza”. Nel frattempo però il numero 27 si è fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa ed è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria di ieri contro la FeralpiSalò: prima il gol dell’1-1, poi l’assist per il 2-1 di Vlasic.