Nikola Vlasic è in netta crescita, ma ora deve essere decisivo: al Torino servono i suoi gol e i suoi assist

I gol del Torino passano anche da Nikola Vlasic. Titolare indiscutibile per Juric dietro alle punte, nelle ultime partite è in netta crescita. Ora però, al Torino servono i suoi gol e i suoi assist. Nelle ultime 5 gare, il Toro ha vinto solo contro il Lecce. Per l’Europa serve di più e tutti lo sanno. Contro Lazio (soprattutto) e Roma il numero 16 granata ha fatto vedere grandi giocate. Non sono arrivati però gol oppure assist per i compagni. Si tratta di un fantasista diverso dal classico numero 10. Fisico e potente, Juric continua a lavorare su di lui. Nessuno lo insidia in quella zona del campo, in quanto non c’è concorrenza.

Juric e il miglioramento

Juric, dopo Torino-Lazio, ha detto: “Uno spettacolo. Tanti hanno voglia di imparare, lui faceva un calcio molto anarchico in Russia, molto di impulso, ora si vede che comincia a trovare la posizione. Si è visto nei movimenti, come guardava in avanti, gli è mancato solo il gol, ha fatto delle cose eccellenti”. Tra Mosca e Nazionale, non tanto al West Ham, ha fatto vedere di cosa è capace. Il vero Vlasic è dinamico ma anche incisivo: il Toro ne ha bisogno.

La sua stagione, tra alti e bassi

La società ha investito molto su di lui. Per averlo, il Toro ha sborsato ben 12,8 milioni di euro. Per lui in stagione in Serie A, in 24 presenze, 2 gol e 2 assist finora. Lo scorso anno, in prestito, 34 presenze condite da 5 gol e 6 assist. Inoltre, con la Croazia, era arrivato 3^ al Mondiale in Qatar. Quest’anno (come l’anno scorso dopo il Mondiale), alcune prestazioni sono state sottotono. Juric ha insistito tanto per riaverlo in estate, dopo la partenza anche di Miranchuk.