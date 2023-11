Il contratto di Mergim Vojvoda con il Torino scade a fine anno: il futuro del giocatore kosovaro è tutto da scrivere

Alcuni giocatori del Torino vanno in scadenza a fine anno. Uno di questi è Mergim Vojvoda, esterno kosovaro classe 1995. Il suo contratto con il Toro scade il 30 giugno del 2024. C’è l’opzione di rinnovo per un anno, ma questa potrebbe essere la sua ultima stagione in granata: il suo futuro è tutto da decidere e da scrivere. Vojvoda è arrivato al Torino nell’estate del 2020, dallo Standard Liegi, per 5,20 milioni di euro. Il primo anno di adattamento al calcio italiano non è stato facile, con Giampaolo e Nicola alla guida della squadra. Poi però con l’arrivo di Juric il giocatore si è trasformato, andando a giocare sulla sinistra. Il primo anno con il croato in panchina è andato benissimo, poi un calo nella scorsa stagione, ma quest’anno sembra essere tornato sui suoi livelli.

La stagione: ha già avuto un infortunio

Finora il numero 27, tra campionato e Coppa Italia, ha giocato 10 partite (ed è anche stato fuori per infortunio). In Serie A ancora niente, in coppa invece 1 gol, 1 assist e 1 cartellino giallo. Buone prestazioni per lui, di corsa e sostanza. Contro il Lecce, causa emergenza in difesa, ha giocato basso a destra e ha fatto bene anche lì. Sulla sinistra viene alternato con Lazaro, ma il suo apporto alla squadra, anche in termini di esperienza, è fondamentale.

La mano di Juric

Juric è stato il vero e proprio maestro di Vojvoda. Dopo un primo anno al Toro complicato, è arrivata l’intuizione dell’allenatore croato: spostarlo a sinistra. Giocando a piede invertito ha trovato più corsa e più ritmo, diventando essenziale alla squadra. Peccato per la scorsa stagione, piuttosto sottotono, nella quale Lazaro gli aveva preso il posto. Quest’anno ha avuto qualche problema fisico, ma a Pinzolo aveva svolto alla grande la preparazione. Adesso è decisivo anche in Nazionale, con il suo Kosovo e non ha intenzione di fermarsi. Giocatore duttile, sa adattarsi in altri ruoli, se c’è bisogno.