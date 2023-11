Con il pareggio per 2-2 contro la Bulgaria, la Serbia di Ilic, Radonjic e Milinkovic-Savic ha ottenuto il pass per l’Europeo

Due-giorni di qualificazioni europee molto importanti in casa Torino. Se da un lato infatti l’Italia di Alessandro Buongiorno si gioca la qualificazione nella sfida decisiva contro l’Ucraina di questa sera, ad aver ottenuto il pass per Germania 2024 nella giornata di ieri è stata la Serbia di Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic. Ai ragazzi di Stojkovic bastava un pareggio nell’ultima partita del girone contro la Bulgaria, che è stato ottenuto in modo rocambolesco. I serbi sono infatti passati in vantaggio nel primo tempo con la rete di Veljkovic, ma si sono fatti rimontare nel secondo con due reti. Al minuto 82, poi, ci ha pensato il difensore Babic a pareggiare i conti, portando il risultato sul definitivo 2-2. Ingressi dalla panchina per Ilic e Radonjic, i quali sono entrati in campo al 77′, prima della rete del pareggio. Milinkovic-Savic e compagni hanno così concluso la fase di qualificazione al 2° posto del girone, dietro solo all’Ungheria del CT Rossi e davanti al Montenegro di tre lunghezze.

Sconfitta per la Lituania di Gineitis

Non solo i serbi. In campo nella giornata di domenica è sceso anche Gineitis con la sua Lituania, in un’amichevole contro Cipro. La nazionale del centrocampista non è riuscita a qualificarsi per il prossimo Europeo, terminando al 4° posto nello stesso girone della Serbia con soli 6 punti in 8 partite. Ieri, quindi, è stata organizzata la partita contro la nazionale cipriota che ha avuto la meglio con il risultato di 1-0. 87 minuti in campo per il 2004 del Torino, il quale è stato anche ammonito.

Buongiorno convocato per l’Ucraina

La notizia del giorno, invece, è la convocazione di Alessandro Buongiorno per la sfida contro l’Ucraina. Il difensore, infatti, farà parte della lista dei 23 che Spalletti porterà con sé questa sera nel campo della BayArena di Leverkusen. Esclusi, invece, Berardi, Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso e Colpani. Partita, come detto, di vitale importanza per gli Azzurri, a cui basta un pareggio per strappare il pass. In caso di sconfitta bisognerà qualificarsi tramite play-off.