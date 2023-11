Capitan Rodriguez non ha giocato l’ultima sfida della sua Svizzera contro Kosovo per un problema al tallone, che però non preoccupa il Toro

Ancora pausa nazionali, quando manca una settimana alla sfida tra Bologna e Torino, molto importante ai fini della classifica e per le ambizioni del club granata. Tanti i giocatori convocati con le rispettive selezioni, e tra questi anche capitan Rodriguez. Il difensore, però, non ha giocato l’ultima sfida tra la Svizzera e il Kosovo di Vojvoda, non figurando neppure in panchina per l’occasione. In molti si sono chiesti se si trattasse di semplice turnover, nonostante agli elvetici servisse un risultato positivo per ottenere la qualificazione al prossimo Europeo in Germania, e la risposta a quanto pare è no. Il numero 13, infatti, non avrebbe fatto parte della partita per un lieve problema al tallone di Achille, che però in questo momento non preoccupa Juric e il suo staff. Il capitano con tutta probabilità dovrebbe essere al suo posto in difesa nella trasferta emiliana contro la squadra di Thiago Motta.

La situazione in difesa

Dopo un inizio di stagione allarmante sotto il punto di vista degli infortuni, sembra essersi ripresa la situazione in difesa. Nel giro di poche partite, infatti, Juric ha dovuto fare i conti prima con i problemi prestagionali di Djidji e Zima, poi con un infortunio muscolare subito da Buongiorno contro la Lazio e, infine, con la rottura del crociato di Schuurs, che ha così finito in anticipo la sua stagione. Anche Rodriguez aveva fatto allarmare squadra e tifosi nella sfida vinta contro il Sassuolo, uscendo dal campo al minuto 44 per un problema muscolare che però poi si è rivelato essere di lieve entità, con lo svizzero che ha giocato titolare la partita successiva a Monza. A questo punto, con il capitano recuperato così come Zima, l’allenatore croato può contare su uomini in più nel reparto arretrato, che aspetta solo il rientro di Djidji prima di essere al completo (Schuurs escluso).