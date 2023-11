Tante assenze a centrocampo per il Torino: contro il Bologna Tameze potrebbe essere avanzato nuovamente di posizione

Manca una settimana a Bologna-Torino, una sfida molto importante per i granata che permetterà di testare quelle che sono le reali ambizioni in questo campionato. I rossoblù, infatti, sono la vera e propria sorpresa di questa Serie A, come dimostrato dall’8° posto in classifica e dal fatto che siano la squadra con meno sconfitte (2) dopo Inter e Juventus. In vista della trasferta emiliana Juric dovrà fare molti ragionamenti per quanto riguarda la formazione, considerando come in molti torneranno dagli impegni con le nazionali a metà settimana e che in mezzo al campo è in atto una vera e propria emergenza. Con gli infortuni di Ricci e Linetty – i quali staranno ai box ancora per un po’ – e il recupero in dubbio di Vlasic dopo il problema riportato con la Croazia, in questo momento Juric può contare su soli quattro uomini. Per questo motivo, è molto probabile che Tameze, dopo aver messo insieme tante buone prestazioni da difensore, possa essere avanzato in modo da tornare a coprire quello che è il suo ruolo naturale.

Ritorno alle origini per Tameze?

Da quando l’allenatore ha iniziato a utilizzare il nuovo 3-5-2, il camerunense non è mai partito da titolare nel ruolo di mediano. Il cambiamento di formazione, infatti, era avvenuto in concomitanza alle tante assenze in difesa che avevano portato Juric ad adattare l’ex Verona, il qule aveva risposto in modo assolutamente positivo. Ora però, complici i problemi in mezzo al campo, potrebbe essere lui il prescelto per sostituire Ricci e Linetty, affiancandosi così a Ilic e a uno tra Vlasic e Gineitis. La duttilità del numero 61, d’altronde, è una caratteristica che fa molto comodo al tecnico, che di volta in volta durante tutto l’arco della stagione può decidere se affiancarlo da difensore, da mediano o, addirittura, da trequartista, come fatto contro il Genoa. Giocatori come Tameze sono risorse fondamentali, su cui qualunque tecnico vorrebbe contare.