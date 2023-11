Il calendario del Torino fino alla fine del 2023: i ragazzi di Juric devono ancora giocare 6 partite di campionato

Quando la sosta per le nazionali sta per terminare, è bene tornare a dare uno sguardo alla Serie A. Il Torino, dopo il pareggio esterno di Monza, si trova all’11° posto in classifica, a 2 punti dalla zona Europa e a 7 di distanza da quella retrocessione. Un percorso sin qui pressoché positivo, a cui però va aggiunta la negativa eliminazione in Coppa Italia dovuta alla sconfitta contro il Frosinone. Con il mese di dicembre alle porte, i granata dovranno giocare ancora 6 partite prima della fine del 2023: sei partite molto importanti, da non sbagliare, che potrebbero permettere alla squadra allenata di Ivan Juric di rilanciarsi anche in chiave europea. In questo mese e mezzo di campionato, infatti, il Torino ha l’obiettivo di guadagnare posizioni in classifica per poter sperare nella qualificazioni a una coppa europea per la fine della stagione.

Il calendario del 2023 del Torino

Al rientro dalla sosta ai ragazzi di Juric spetta subito una sfida difficile, in casa del Bologna di Thiago Motta. I rossoblù hanno perso sin qui solo due partite in campionato, e sono la sorpresa di questa stagione. Dopo la trasferta emiliana, poi, è il turno dell’Atalanta, che visiterà l’Olimpico Grande Torino il 4 dicembre nella 14ª giornata. Anche i nerazzurri stanno andando molto bene, come dimostra il 5° posto in classifica. 15° turno insidioso, con il Toro che sarà ospite del Frosinone dei giovani. Ci sarà certamente voglia di vendetta, dopo la sconfitta in coppa. Dopodiché seguono due partite in casa contro Empoli e Udinese, squadre in lotta per la non retrocessione che si presenteranno con il fuoco agli occhi. Infine, il 2023 verrà chiuso il 29 dicembre al Franchi, nella sfida contro la Fiorentina valida per la 18ª giornata.

13ª giornata: Bologna- Torino , 27 novembre ore 20:45

, 27 novembre ore 20:45 14ª giornata: Torino -Atalanta, 4 dicembre ore 20:45

-Atalanta, 4 dicembre ore 20:45 15ª giornata: Frosinone- Torino , 10 dicembre ore 12:30

, 10 dicembre ore 12:30 16ª giornata: Torino -Empoli, 16 dicembre ore 20:45

-Empoli, 16 dicembre ore 20:45 17ª giornata: Torino -Udinese, 23 dicembre ore 15:00

-Udinese, 23 dicembre ore 15:00 18ª giornata: Fiorentina-Torino, 29 dicembre ore 18:30