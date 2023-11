Il difensore del Torino è tra i titolari di Ucraina-Italia, match decisivo per la qualificazione dell’Italia al prossimo Europeo

C’è anche Buongiorno nell’undici che fra poco affronterà l’Ucraina: il difensore del Torino è stato scelto da Luciano Spalletti come titolare per la decisiva gara di questa sera, quella che potrebbe permettere agli Azzurri di staccare il pass per il prossimo Europeo.

La formazione ufficiale di Ucraina-Italia

Ecco le formazioni:



Ucraina (4-1-4-1) Trubin; Konoplya, Svatok, Zabarnyi, Mykolenko; Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Zinchenko, Mudryk; Dovbyk. All. Rebrov.

Italia (4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Jorginho, Barella; Zaniolo, Raspadori, Chiesa. All. Spalletti.