Al rientro dalla sosta il Torino affronterà il Bologna, per cercare il quarto risultato utile consecutivo in campionato

Manca sempre meno alla sfida tra Bologna e Torino, importante ai fini della classifica e soprattutto anche per quanto riguarda la striscia di risultati utili consecutivi. Nel primo caso perché entrambe le squadre hanno come obiettivo il piazzamento europeo in questa stagione, e nonostante i padroni di casa in questo momento si trovino avanti con una vittoria i granata li supererebbero. Per quanto riguarda la striscia di risultati, invece, in caso di vittoria o pareggio per la prima volta in stagione i ragazzi di Juric otterrebbero quattro risultati utili consecutivi in Serie A (dopo i successi contro Lecce e Sassuolo e il pareggio di Monza-Torino), il che darebbe molte certezze dopo il difficile avvio di stagione.

Non sarebbe la prima volta con Juric

Non sarebbe, però, la prima volta durante il periodo di Juric in panchina. Con il tecnico croato, infatti, più volte il Toro ha raggiunto i quattro risultati utili consecutivi, arrivando in un caso anche a sei, massimo risultato. Nella stagione 2021/2022, per esempio, è accaduto tra la 3ª e la 6ª giornata e, soprattutto, tra la 31ª e la 35ª, quando si raggiunse quota 6. In quel caso sono stati registrati risultati importanti come i pareggi contro Milan, Lazio e Atalanta oltre che le convincenti vittorie contro Empoli e Spezia, per un Torino che era in gran forma.

Strisce positive nell’ultima annata

Anche nella scorsa annata sono arrivati due volte almeno quattro risultati utili consecutivi: tra la 14ª e la 17ª giornata, con tre pareggi e una vittoria, e tra la 33ª e la 37ª. L’obiettivo di Buongiorno e compagni, quindi, è quello di poter fare risultato a Bologna non solo per poter risalire la classifica e mantenere alte le speranze di poter ottenere un posto per l’Europa, ma anche per dare continuità al buon momento.