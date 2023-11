Durante la sosta per le nazionali Zapata ha lavorato duramente al Filadelfia, l’obiettivo del colombiano è quello di tornare a segnare

La sosta per le nazionali sta per terminare e il ritorno della Serie A è ormai dietro l’angolo. Il Toro tornerà in campo contro il Bologna al Dall’Ara. Una partita che i granata non vorranno assolutamente sbagliare. Chi vorrà fare la differenza nella sfida contro gli emiliani è senza alcuna ombra di dubbio Duvan Zapata. Il colombiano classe 1991, arrivato alla corte di Ivan Juric nelle ultime ore di mercato e accolto dai tifosi granata molto calorosamente, dopo diverse prestazioni tra alti e bassi ora sta inanellando una serie di prestazioni molto positive. Zapata è una pedina davvero importante per i granata. Spesso è determinate, anche se fin qui ha segnato solo un gol, quello nel match contro la Roma che risale al 24 settembre scorso.

Zapata: durante la sosta lavori speciali per tornare a segnare

L’attaccante ex Atalanta ha approfittato della sosta per le nazionali per lavorare duramente, soprattutto per migliorare il suo feeling con il gol dato che il gol manca da 635 minuti. Zapata a Bologna vorrà tornare a segnare. Cercherà di dare una grossa mano al Toro a conquistare un altro risultato positivo dopo i due successi contro Lecce e Sassuolo e il pareggio contro il Monza. La strada che sta percorrendo il numero 91 granata è quella giusta. Come anticipato, ha rimediato prove davvero positive, come per esempio quella raccolta all’Arechi contro la Salernitana, giusto per fare un esempio. In quella partita a Zapata era veramente mancato solo il gol. Adesso il giocatore farà di tutto per segnare contro gli emiliani.

Zapata: segnare al Bologna non è semplice

Segnare agli uomini di Thiago Motta non è affatto semplice e l’attaccante ex Atalanta ne è ben consapevole. A testimoniarlo è l’ottimo cammino che gli emiliani stanno portando avanti in campionato. Non a caso si trovano nelle zone alte della classifica. Juric spera che questo aspetto motivi ancona di più Zapata in vista della sfida contro il Bologna. Lunedì sera si vedrà se il colombiano riuscirà a tornare ad esultare per un suo gol, insieme ai suoi compagni. Anche i tifosi del Toro non vedono l’ora di rivedere una rete messa a segno dal numero 91 granata.