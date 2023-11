Vojvoda e Rodriguez scenderanno in campo con Kosovo e Romania per le ultime gare di qualificazione all’Europeo 2024. In campo anche Sanabria

La sosta nazionali si avvia verso l’epilogo: oggi, martedì 21 novembre, andrà in scena l’ultimo turno di qualificazione nel gruppo I. La Romania e la Svizzera di Rodriguez si giocheranno il primo posto del girone in un vero e proprio scontro diretto. Al comando ci sono gli uomini di Iordanescu, a quota 19 punti, autori di un percorso super e ancora imbattuti dallo scorso marzo. La Svizzera insegue a 17, anch’essa imbattuta nel percorso che porta a EURO24, ma reduce da tre pareggi consecutivi che ne hanno compromesso la classifica.

In campo la Svizzera di Rodriguez

Questa sera, all’Arena Nationala di Bucarest, il calcio d’inizio è in programma alle ore 20:45. In campo ci sarà anche il difensore del Torino, nonostante i problemi al tallone accusati nel corso della settimana. In contemporanea scenderà in campo anche il Kosovo di Vojvoda, che sfiderà la Bielorussia allo Stadiumi Fadil Vokrri di Pristina. Un match inutile ai fini della qualificazione, visto che il secondo posto del girone dista ben 5 punti.

In campo anche Sanabria con il Paraguay

Alla mezzanotte italiana sarà il turno del Paraguay di Antonio Sanabria. L’attaccante affronterà la Colombia per le gare di qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2026. Al momento gli uomini di Garnero sono settimi in classifica a quota 5 punti, al pari di Ecuador e Cile, e occupano l’ultima posizione utile per accedere alla competizione. L’Albirroja, dopo un inizio incerto condito da due sconfitte e un pareggio, sembra aver trovato il giusto ritmo. Nelle ultime due partite sono infatti arrivati un pareggio e una vittoria.