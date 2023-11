Il difensore granata ha giocato una grande gara contro l’Ucraina, valsa la qualificazione agli uomini di Spalletti per EURO2024

Era una gara da non sbagliare e l’Italia non l’ha sbagliata. Ma non l’ha sbagliata nemmeno Alessandro Buongiorno, partito da titolare e in campo per tutti i 90 minuti. Il capitano ha giocato un’ottima partita, nonostante un’ammonizione rimediata nei primi minuti di gioco che avrebbe potuto condizionarlo. Ma il difensore del Toro ha mantenuto alta l’asticella e ha giocato con lucidità, guidando alla grande un reparto che non ha mai vacillato. “Buongiorno? Abbiamo grandi difensori, l’ultima volta non l’ho potuto convocare per infortunio. Lui stasera dopo l’ammonizione ha fatto vedere che è un grandissimo difensore e apprezziamo di averlo trovato. Ci ho parlato quando sono stato a Torino, è una persona squisita e un grande professionista. La sua scelta di restare in Italia è importante e spero abbia dato anche delle idee ad altri giocatori su come ci si comporta, seguendo il cuore e non guardare solo un interesse, ha detto il ct Spalletti al termine del match. Ora Buongiorno può seriamente puntare una convocazione al prossimo Europeo, con l’obbiettivo di diventare un giocatore importante anche per la Nazionale.

La gara di Buongiorno

Alla seconda apparizione in assoluto con la maglia azzurra, Buongiorno ha dimostrato di non soffrire affatto la pressione e l’inesperienza. L’unica macchia della sua gara è stato il cartellino giallo rimediato al 7′ minuto, a causa di un’entrata in ritardo su Dobvyk. Con il passare dei minuti ha preso poi le misure a un avversario piuttosto complicato da affrontare, al terzo posto nella classifica cannonieri della Liga. Dobvyk infatti non è mai stato pericoloso e quei pochi palloni che l’Ucraina gli ha affidato sono stati ampiamente ampiamente controllati dal difensore granata, bravo a gestire alcune situazioni negli ultimi minuti di gioco. Dopo l’ottima prova con l’Italia Buongiorno si appresta a tornare a Torino, con l’obbiettivo di ripetersi nella prossima gara contro il Bologna.