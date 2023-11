Torino e Suzuki saranno protagonisti di una bella iniziativa in occasione della giornata Mondiale degli alberi

Ormai da tempo Suzuki sta operando in favore dell’ambiente, protagonista di svariate iniziative per ridurre le emissioni. L’ultima riguarda la filiale italiana, che in collaborazione con il Torino celebrerà la giornata Mondiale degli alberi, in programma oggi, martedì 21 novembre. Suzuki donerà infatti 11 ciliegi giapponesi Sakura alla Città di Torino, che verranno piantati in una zona non lontana dallo stadio. Il numero 11 non è affatto casuale: rappresenta infatti i componenti di una squadra di calcio ma anche gli anni di partnership tra Suzuki e il Toro. Gli alberi verranno messi a dimora nei primi mesi del 2024, quando il clima sarà favorevole alla salute delle piante. Con questa operazione la società giapponese contribuirà ulteriormente al miglioramento della qualità della vita, dopo aver piantato in città un totale di 166 nuovi alberi.

L’iniziativa riguarderà tutta Italia

Non solo Torino, l’iniziativa riguarderà tutto il nostro paese. Ogni filiale Suzuki presente in Italia, infatti, pianterà almeno un albero nel suo territorio di riferimento, per un totale di ulteriori 230 piante. Il progetto sta già mostrando i propri frutti, con la riduzione di ben 18:000 kg di emissioni in un solo anno. “La Casa di Hamamatsu s’impegna in molti modi per migliorare l’equilibro tra ambiente e mobilità, proponendo prodotti auto, moto e motori fuoribordo progettati e costruiti non solo per il benessere dei loro utilizzatori, ma anche per quello del pianeta e delle generazioni future. Suzuki è consapevole della difficoltà e della sfida che sta affrontando ma è convinta che l’impegno anche individuale e le azioni positive possono trasformarsi in abitudini condivise per il benessere del nostro pianeta”.