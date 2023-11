Ivan Juric è costretto a fare i conti con i numerosi infortunati in vista di Bologna-Torino: ecco chi recupera e chi no

Mentre la sosta nazionali si avvia verso il termine, il Torino e Ivan Juric devono fare i conti con gli infortunati. Mancano ormai pochi giorni alla gara del Dall’Ara contro un Bologna in grandissima forma e il croato dovrà preparare il match nei minimi dettagli per uscirne indenne. Ma l’allenatore granata dovrà fare a meno di alcune importanti pedine, come ad esempio Ricci e Linetty (oltre che del lungodegente Schuurs). Il calcio d’inizio è fissato per lunedì 27 novembre alle ore 20:45.

Le condizioni di Ricci e Linetty

Il primo si era fermato contro il Sassuolo e dopo essersi sottoposto agli esami strumentali di rito ha dovuto fermarsi per una lesione al bicipite femorale. Il centrocampista ha poi espresso la volontà di tornare al più presto possibile, ma a meno di colpi di scena non riuscirà a recuperare per il posticipo di lunedì. Discorso simile per il polacco, che ha riportato una lesione miofasciale di basso grado del lungo adduttore di destra nel primo tempo di Monza. Proverà a tornare contro l’Atalanta, ma a Bologna darà forfait.

Come stanno Djidji e Vlasic

Si avvicina invece il ritorno di Koffi Djidji. Il difensore è fuori da inizio stagione e contro gli uomini di Thiago Motta potrebbe finalmente tornare tra i convocati. Da giorni si allena in gruppo, ma è molto difficile che Juric possa impiegarlo dal primo minuto per un discorso di condizione. Il francese, com’è ovvio che sia, non è pronto a giocare 90 minuti e dovrà essere reinserito gradualmente negli schemi di squadra. Non preoccupa poi Nikola Vlasic, che aveva abbandonato il ritiro della Croazia a causa di un fastidio all’osso pubico: l’allarme è rientrato e sarà regolarmente a disposizione dell’allenatore.