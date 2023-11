Brutte notizie per il Torino e per Ivan Juric: Nikola Vlasic ha lasciato il ritiro della nazionale croata a causa di problemi fisici

Non arrivano buone notizie dal ritiro della Croazia: come comunicato dalla Federazione, Nikola Vlasic ha abbandonato il ritiro a causa di problemi all’osso pubico. Salterà quindi le gare di qualificazione contro Lettonia e Armenia. Ha fatto già ritorno a Torino per sottoporsi alle cure del caso ed essere valutato dallo staff sanitario granata.