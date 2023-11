Nelle prime 12 giornate di campionato in Serie A, il Torino ha colpito 0 pali e 0 traverse: è l’unica squadra

Dopo 12 giornate di campionato in Serie A, è arrivata un’altra pausa dedicata alle Nazionali. Si possono quindi guardare anche le statistiche e ce n’è una che salta subito all’occhio. Il Torino è l’unica squadra, che in queste prime 12 partite, non ha colpito nè pali nè traverse. Una traversa in verità è stata colpita, ma era in Coppa Italia. Durante la prima gara ufficiale della nuova stagione, contro la FeralpiSalò, fu Vlasic a spaccare la traversa di testa, su corner battuto da Ilic. Si poteva pensare non fosse di buon auspicio, invece poi i granata non hanno più colpito pali o traverse. L’altra traversa l’ha colpita Karamoh, ma sempre in Coppa Italia, nella disastrosa serata in casa contro il Frosinone. Certo in casa Toro la sfortuna non è mancata: basti infatti pensare ai numerosi infortuni, su tutti quello di Perr Schuurs. Poi sono arrivati quelli di Ricci (contro il Sassuolo) e Linetty (contro il Monza).

Pali e traverse in Serie A

La classifica di pali e traverse colpiti è guidata da Frosinone (12), Lazio (9) e Napoli (9). Va anche considerato il fatto dei tiri in porta. Infatti il Toro, nelle prime 12 partite, ha fatto 127 tiri. Peggio hanno fatto solo Hellas Verona (122) e Genoa (102). La squadra che ha calciato di più è stata il Napoli con 222 tiri.

Chiudono la top five dei pali e traverse colpiti la Roma (8), l’Atalanta (7) e il Genoa (7). La prima parte di classifica si chiude con Fiorentina (6), Sassuolo (6), Cagliari (5), Empoli (5), Inter (5), Monza (5) e Salernitana (5). Classifica che si chiude con Bologna (4), Juventus (4), Milan (3), Hellas Verona (2), Udinese (2) e Lecce (1). L’unica squadra che non compare in questa particolare classifica, è appunto il Torino. Si tratta di un dato molto particolare.