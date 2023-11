Emirhan Ilkhan ha svolto il ritiro estivo con il Torino di Juric, ma poi è stato mandato in prestito in Turchia: ecco come sta andando

Non tutti i giocatori che hanno svolto il ritiro estivo di Pinzolo con Juric, sono stati poi confermati al Toro. Uno di questi è il giovane centrocampista Emirhan Ilkhan. Classe 2004, è arrivato dal Besiktas nell’estate del 2021. All’epoca il ragazzo valeva 3 milioni di euro, ma il Toro lo pagò ben 4,90 milioni di euro. Contratto fino al 30 giugno 2026, con il 15% sulla futura rivendita che spetta al Besiktas. Dopo un anno in Italia, il turco oggi gioca in patria, in prestito, l’occasione per farlo maturare in maniera completa. Ilkhan gioca al Basaksehir, club che lo ha prelevato in prestito secco. Ma come sta andando?

Ilkhan al Basaksehir

La squadra milita in Super Lig, la massima divisione turca. Si trova attualmente al 18^ posto in classifica, in un campionato a 20 squadre. Finora per lui 7 presenze totali, con 0 gol, 0 assist e 0 cartellini gialli. Titolare al 10% e 19% di minuti giocati. In totale per lui 174 minuti. Nell’ultima gara, contro il Besiktas, è partito per la prima volta da titolare. Piano piano sta entrando nei nuovi schemi di gioco, in un calcio che già conosce. Un ulteriore step sarebbe di fondamentale importanza, per tornare a Torino pronto per la Serie A.

In prestito per trovare spazio

Un investimento per il futuro vero e proprio quello del Toro. Il centrocampista ha cercato di adattarsi il più in fretta possibile al calcio italiano. Juric gli ha dato qualche occasione e lui ha fatto bene. L’unico errore è stato quello al Meazza contro l’Inter, in occasione del gol di Brozovic. Lo spazio però era poco e quindi la decisione, a gennaio, di mandarlo in prestito alla Sampdoria. In terra ligure, complice il fallimento della società con annessa retrocessione, ha giocato pochissimo e mai dall’inizio. Nel ritiro estivo di Pinzolo si è messo in mostra: le qualità tecniche e tattiche sono indiscutibili, ma mancano ancora quelle fisiche.