L’attaccante ex Parma in questa prima parte di stagione ha raccolto pochi minuti in campo. Il passaggio al 3-5-2 potrebbe aiutarlo

Dopo 12 giornate di campionato il Toro ha registrato diversi alti e bassi e la sosta in corso per le Nazionali sta consentendo a Ivan Juric di fare delle considerazioni. Il tecnico croato potrà analizzare il momento che stanno attraversando i granata con maggiore tranquillità e attenzione, continuando a lavorare tra le mura del Filadelfia con chi non è stato convocato in Nazionale. Tra i giocatori rimasti a Torino c’è Yann Karamoh che, nella scorsa stagione, stupì tutti riuscendo a collazionare prestazioni importanti e risultando addirittura decisivo in diverse partite, ma che nella nuova stagione ha trovato davvero poco spazio. Il numero 7 del Toro ha collezionato solamente 6 presenze di cui 5 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Ora, anche con il passaggio al 3-5-2, il giocatore classe 1998 spera di invertire la rotta.

Karamoh vuole sfruttare la sosta per le Nazionali per stupire Juric

Ora Karamoh vuole sfruttare nel migliore modo possibile la sosta per le Nazionali e sta lavorando molto duramente tra le mura del Filadelfia per convincere Juric a puntare su di lui, approfittando anche delle assenze di Antonio Sanabria e Nemanja Radonjic impegnati con le rispettive nazionali. Una grande chance per l’attaccante ex Parma che vuole sfruttare al meglio per tornare il Karamoh che si è visto nella scorsa stagione. Un obiettivo non semplice da raggiungere, ma il numero 7 granata non si darà per vinto. Anche lui vuole dare il suo contributo nel cercare di portare il Toro il più in alto possibile.

Karamoh punta a scendere in campo contro il Bologna

Già nel match contro il Bologna Karamoh cercherà di trovare spazio in campo. E durante le sedute di allenamento che separano i granata all’impegno contro la squadra guidata da Thiago Motta, cercherà di indurre Juric a schierarlo come seconda punta. Il match contro i rossoblù sarà molto complicato. Gli emiliani stanno dimostrando di essere un’ottima squadra che non a caso occupa l’ottavo posto in classifica con 18 punti, e dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina vorranno sicuramente rialzare la testa. Il Toro è avvisato, ma non si spaventa perché i granata vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio ottenuto a Monza.