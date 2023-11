Con Juric la burrasca è alle spalle, ma il cambio di sistema più che esaltarlo lo penalizza

Nemanja Radonjic è un giocatore di livello tecnico strepitoso ma che è sempre stato discontinuo e con problemi nel comportamento. Tuttavia gli screzi con Juric sembrano ormai lontani come dimostrano i due ingressi a partita in corso anche se sono arrivati quasi a fine partita e hanno lasciato al numero 10 solamente pochi minuti. Il serbo è entrato contro il Sassuolo all’83esimo e contro il Monza all’86esimo. Questo per quanto non dimostri che il tecnico croato sia ancora arrivato a fidarsi ciecamente del suo giocatore ma è un inizio. Inoltre prima di farlo entrare contro il Monza l’allenatore di Spalato ha anche abbracciato il suo fantasista e questo deve voler dire qualcosa. Certo è ancora presto per capire se il giocatore con la maglia che fu di Mazzola potrà ritornare al centro del progetto granata, ma di sicuro la strada sembra essere quella giusta.

Radonjic contro Juric: la rottura e il cambio di modulo

Dopo un inizio di stagione certamente positivo di Nemanja Radonjic si era perse un po’ le tracce, non a causa di prestazioni deludenti ma a causa di comportamenti che non sono piaciuti a Ivan Juric. I 3 gol in campionato mettono il numero 10 primo nella classifica marcatori del Toro. Il serbo dopo aver giocato tutte le prime 7 partite della stagione non è stato convocato contro la Juve ed è rimasto in panchina contro Inter, Frosinone e Lecce. Juric ha parlato in conferenza stampa dicendo che si stavano facendo scelte differenti ma che il trequartista fa parte della rosa e quindi è comunque a disposizione della squadra.

Il cambio di sistema

Inoltre il mister croato ha anche cambiato modulo passando dal 3-4-2-1 che ha sempre usato al 3-5-2 rinforzando il centrocampo. Un tale cambio di modulo però non può che minare un giocatore come Radonjic, abile nel dribbling e nelle sgasate, bravo a giocare sulla trequarti o sulla fascia. In un modulo senza trequartisti o esterni offensivi l’unica posizione che può occupare è quella di seconda punta, nella quale però c’è molta concorrenza.