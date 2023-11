Questa sera scenderanno in campo Zima e Buongiorno per le gare di qualificazione agli Europei 2024: il programma

La seconda e ultima pausa nazionali della stagione è entrata nel vivo. A rispondere alla chiamata dei rispettivi commissari tecnici sono stati ben 11 giocatori del Torino, in particolare: Vojvoda (Kosovo), Ilic, Radonjic, Milinkovic-Savic (Serbia), Buongiorno (Italia), Sazonov (Georgia U-21), Gineitis (Lituania), Sanabria (Paraguay), Rodriguez (Svizzera) e Zima (Repubblica Ceca). Alcuni di questi sono scesi in campo ieri, giovedì 16 novembre. “Maglia da titolare e 90’ minuti di gioco per Gvidas Gineitis nella sconfitta per 2-0 della sua Lituania contro Montenegro, gara valida per le qualificazioni ai prossimi campionati europei. Impegno nel girone di qualificazione al prossimo mondiale per il Paraguay di Antonio Sanabria che è sceso in campo contro il Cile. L’attaccante granata ha disputato 45’ con la casacca dell’Albirroja nell’incontro terminato sul risultato di 0-0. Anche Saba Sazonov è sceso in campo nella giornata di ieri nell’incontro tra Georgia e Macedonia del Nord Under 21. Il difensore granata, impiegato per 90’, ha dato il suo contributo nel successo per 1-0 della nazionale georgiana“, ha comunicato il Torino sul proprio sito ufficiale.

Infortunio per Vlasic

Ma dal ritiro della Croazia non arrivano buone notizie. Come comunicato dalla Federazione, infatti, Nikola Vlasic ha fatto ritorno a Torino per un problema all’osso pubico. Ora sarà valutato dallo staff sanitario granata e sottoposto alle cure del caso. La speranza, ovviamente, è quella di recuperare il trequartista per la complicata trasferta di Bologna, in programma lunedì 27 novembre alle ore 20:45.

Stasera tocca a Zima e Buongiorno

Questa sera sarà invece il turno di David Zima e Alessandro Buongiorno. Il ceco sarà impegnato contro la Polonia in una gara fondamentale ai fini della qualificazione: Lewandowski e compagni si trovano infatti al terzo posto del girone, a -1 dalla Repubblica Ceca e a due giornate dal termine del girone. Discorso simile per gli uomini di Luciano Spalletti, che hanno necessariamente bisogno di una vittoria contro la Macedonia del Nord per scavalcare l’Ucraina al secondo posto. Le chance di vedere Buongiorno in campo sono sensibilmente aumentate a causa dell’infortunio di Alessandro Bastoni, che ha lasciato il ritiro azzurro.