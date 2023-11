Dopo l’infortunio contro il Sassuolo, Ricci continua a lavorare al Filadelfia: il suo obiettivo è quello di rientrare il prima possibile

La pausa dedicata alle Nazionali, è anche un occasione per recuperare dai rispettivi infortuni. Samuele Ricci lavora al Filadelfia e continua il suo recupero. Il numero 28 del Toro si è fatto male contro il Sassuolo, lasciando il campo dopo soli 9 minuti di gioco. L’esito degli esami non è stato positivo: lesione del bicipite femorale destro. Ivan Juric in conferenza stampa, prima di Monza-Torino, aveva dichiarato che ci avrebbe messo del tempo per recuperare. Per un infortunio del genere, si stimano circa 30-40 giorni di stop.

Infortunio Ricci: ecco quando potrebbe rientrare

Il suo rientro è previsto o per dicembre, la speranza è che possa esserci già per la partita contro il Frosinone in programma domenica 10 o per quella successiva contro l’Atalanta (il 16). Ma il suo duro lavoro potrebbe ripagare e, se il fisico lo permette, potrebbe rientrare anche prima. Nonostante l’avvio di stagione sottotono, è un giocatore di cui il Toro ha fortemente bisogno. Juric ha fiducia nel ragazzo, trattandosi di uno dei più promettenti in Italia. L’estate turbolenta di mercato sicuramente non gli ha fatto bene dal punto di vista mentale. In mezzo al campo, contro il Monza, si è fatto male anche Linetty. Adesso gli unici centrocampisti disponibili sono Ilic, Tameze e Gineitis. Dopo l’emergenza in difesa, che sembra superata, adesso ce n’è un’altra.

Le parole a una tifosa

Nel pomeriggio di giovedì 16 novembre, insieme a Bellanova, Ricci ha partecipato ad un evento presso il Torino FC Store di Corso Agnelli. Autografi, foto e tanti sorrisi con i tifosi. Una tifosa in particolare, ha chiesto al giocatore classe 2001 come stesse. La sua risposta è stata: “Sto meglio, spero di tornare presto”. Parole positive e ottimiste che fanno ben sperare tutti. La voglia di lavorare sodo non è mai mancata a Ricci e i suoi comportamenti sono esemplari. L’augurio è quello che passato l’infortunio, possa tornare completamente sui suoi livelli. Per lui in stagione, tra campionato e Coppa Italia, 11 presenze con 2 assist e 1 cartellino giallo.