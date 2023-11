La squadra di Juric dopo le prime dodici giornate del campionato di Serie A 23/24 non ha ancora avuto giocatori espulsi

Come sempre la sosta per le Nazionali permette alle varie squadre del massimo campionato italiano di trarre dei bilanci e di fare delle considerazioni. E permette anche di estrapolare qualche dato o statistica interessante e curiosa. Per esempio, di sapere quali sono le squadre meno fallose del campionato di Serie A. Nella top 10 di questa speciale classifica troviamo anche il Toro, che occupa il settimo posto. La squadra di Ivan Juric fino ad oggi ha raccolto ben 23 cartellini gialli, ma nessun giocatore granata è stato mai espulso. Juric ovviamente spera che si possa andare avanti così e che non si ritrovi mai con un uomo in meno in campo, a causa di un cartellino rosso.

Classifica squadre meno cattive: davanti al Toro c’è il Cagliari

Come già anticipato, il Toro nella classifica delle squadre meno cattive del massimo campionato di Serie A occupa il settimo posto. A guidare questa particolare classifica c’è l’Inter che fino qui ha raccolto 16 cartellini gialli e 0 espulsioni. Al secondo posto il Sassuolo, che ha rimediato 18 cartellini di cui 2 espulsioni. Invece, sul gradino più basso del podio c’è l’Atalanta che ha collezionato 20 cartellini di cui 1 rosso. Davanti agli uomini di Juric troviamo il Cagliari, con 20 ammonizioni e 1 espulsione. Infine, dietro al Toro si è piazzato l’Udinese che dopo 12 giornate di campionato ha rimediato 23 cartellini di cui 2 espulsioni.

Nello scorso campionato il Toro non aveva avuto espulsi

Il Toro dunque prosegue sulla strada intrapresa nello scorso campionato. I granata avevano chiuso la stagione 2022/2023 con 0 cartellini rossi. Per la precisione nella scorsa stagione un cartellino rosso ci fu, non arrivò in campionato ma in Coppa Italia. A prenderlo fu Koffi Djidji in Milan-Torino, al minuto 69 dopo essere stato ammonito al minuto 14. In campionato comunque nessuna espulsione. Si vedrà se il Toro riuscirà a chiudere anche questo campionato senza che nessun giocatore riceva un cartellino rosso. Sicuramente non sarà una cosa semplice, nella quale riescono davvero poche squadre.