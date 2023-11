Nikola Vlasic deve ancora tornare ai suoi livelli: dopo l’ottima prova contro il Sassuolo un’altra gara anonima a Monza

La stagione di Nikola Vlasic stenta a decollare. L’ex West Ham ha fatto ritorno a Torino in estate, dopo aver giocato una prima stagione di Serie A ad altissimi livelli. Le cose però sembrano essere cambiate: il croato non è mai riuscito a confermare le buone prestazioni offerte durante la sua prima esperienza in granata. Basti pensare che in 12 gare è riuscito a realizzare solamente un gol. A rendergli le cose ancora più difficili sono stati gli infortuni che ne hanno evidentemente condizionato le prestazioni. L’ultimo pochi giorni fa, quando a causa di un problema all’osso pubico è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Croazia. Ora però l’allarme sembra essere rientrato e il trequartista è pronto per scendere in campo contro il Bologna.

Contro il Monza un passo indietro

Ma Vlasic dovrà farlo con un piglio nettamente diverso. Se contro il Sassuolo il numero 16 era riuscito a trovare il primo gol della stagione, nella gara successiva contro il Monza ha giocato l’ennesimo match anonimo. Il croato era stato protagonista di un buon inizio di partita, partecipando spesso alla manovra granata. Poi con il passare dei minuti si è progressivamente spento, giocando una partita nel complesso al di sotto della sufficienza. Forse il nuovo ruolo che Juric gli sta affidando lo penalizza, come dichiarato anche dal tecnico nelle scorse settimane.

Vlasic deve crescere

Ma un giocatore delle sue qualità può e deve dare di più. All’U-Power Stadium si è vista di netto la differenza di prestazioni tra il croato e Colpani, che ha segnato la rete del definitivo pareggio. In vista della gara di Bologna e del proseguo della stagione servirà una scossa, per tornare il Vlasic che il Toro aveva conosciuto nel 2022/2023.