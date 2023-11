Wilfried Singo sta stupendo tutti in Francia al Monaco: la sua nuova vita nel principato è da assoluto protagonista

Solo un giocatore è stato ceduto nella sessione estiva di calciomercato: Wilfried Singo. Il Torino lo ha venduto al Monaco per 10 milioni di euro. La sua nuova vita in Francia è da assoluto protagonista: il giocatore sta giocando e sta stupendo tutti. Quello del principato, in Ligue 1, è un contesto ideale per lui. In campionato finora, ha giocato tutte e 11 le partite e non è mai stato sostituito. In pratica ha giocato tutti i minuti a disposizione. Ha trovato anche una rete, di testa, nel 3-0 interno contro il Lens. Anche due cartellini gialli per lui. L’allenatore austriaco Adolf Hutter, non può fare a meno del suo numero 99. Senza le coppe europee, il Monaco si trova in terza posizione in classifica e sogna in grande. Singo sta giocando nella difesa a 4, sia come terzino destro che come difensore centrale.

Una plusvalenza per il Toro

Quella di Singo è stata una proficua plusvalenza per il Toro. I granata lo prelevarono nel gennaio del 2019 dal Denguélé, squadra della Costa d’Avorio, per soli 200 mila euro. Il suo ciclo al Toro era ormai finito. Lo hanno allenato Longo, Giampaolo, Nicola e Juric in Prima Squadra. In Primavera invece è stato allenato da Coppitelli. Un percorso di crescita, una parabola ascendente per lui: l’ivoriano vuole prendersi tutto e non ha intenzione di fermarsi.

Il sostituto

Quei soldi, il Torino, li ha subito investiti. Il sostituto di Singo, Raoul Bellanova, è arrivato dal Cagliari per 7 milioni di euro. Dopo un primo periodo sottotono, adesso il numero 19 originario di Rho in provincia di Milano, è in netta ripresa. Juric su di lui ha detto: “Sta crescendo benissimo, avevamo qualche dubbio ma con il lavoro sta eliminando quei difetti che non l’hanno fatto rimanere all’Inter. Ha le caratteristiche giuste, ma su certi aspetti deve lavorare per arrivare ai livelli di Wilfried Singo“. Fatto sta che nel principato Singo è rinato, anche dal punto di vista calcistico. Il futuro è suo.