Infortunatosi con la Croazia e tornato in anticipo a Torino, Vlasic punta a farcela per la sfida di lunedì 27 novembre contro il Bologna

Sosta sfortunata fin qui per il Torino, che pur non scendendo in campo ha perso un giocatore per infortunio. Si tratta di Nikola Vlasic, che ha abbandonato il ritiro della Croazia a causa di problemi all’osso pubico rientrando con notevole anticipo al Filadelfia. Ennesimo problema, dunque, per il trequartista ex West Ham, che in questa prima parte di stagione si era già fermato due volte. A settembre per una gastroenterite e dopo la sfida contro l’Inter, quando al triplice fischio era svenuto in campo allarmando i compagni di squadra in campo. Nonostante il problema che gli ha impedito di prendere parte agli impegni della sua nazionale, però, il numero 16 vuole esserci contro il Bologna, nella partita in programma lunedì 27 novembre al Dall’Ara. Il fastidio infatti non è molto intenso, e per questo motivo, con più di una settimana a disposizione per recuperare, è probabile che il classe ’97 riesca quantomeno a strappare una convocazione.

Vlasic sì o no in mezzo al campo?

In caso di pieno recupero certamente sarebbe lui uno dei tre titolari in mezzo al campo. Il test fatto da Juric contro il Monza ha infatti dato i risultati sperati, avendo il Toro giocato una partita molto intensa e avendo dominato soprattutto in mediana. Vlasic potrebbe così essere proposto nuovamente da mezzala sinistra, con Ilic e probabilmente uno tra Gineitis e Tameze al suo fianco. La situazione a centrocampo dopo l’infortunio rimediato da Linetty contro i brianzoli, si fa infatti più complicata. Con anche Ricci ai box e Tameze arretrato in difesa in attesa del recupero di Djidji, è fondamentale la presenza del fantasista croato. L’unica mezzala di ruolo oltre ai citati è proprio Gineitis, che viene però dagli impegni in nazionale e soprattutto dal grave errore contro il Monza, il quale gli ha dato una “mazzata” psicologica. L’obiettivo di Juric è quindi quello di provare in tutti i modi a recuperare il suo paladino Vlasic e, in caso di esito negativo, dare quanta più fiducia possibile al centrocampista lituano prima di schierarlo titolare.