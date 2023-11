Juric deve far fronte a diversi infortunati per questo motivo Silva, Ciammaglichella e Savva potrebbero far comodo al tecnico croato

Il momento che sta vivendo il Toro non è particolarmente favorevole per quanto riguarda la questione infortuni. Si può dire che a centrocampo è addirittura emergenza. Dopo Samuele Ricci e Karol Linetty è finito ko anche Nikola Vlasic. Il giocatore, mentre era con la sua Croazia, ha riscontrato un lieve affaticamento muscolare che ha fatto finire in anticipo la sua avventura in nazionale. Il trequartista ex West Ham è infatti rientrato a Torino. Nulla di grave, ma ovviamente la situazione è da tenere sotto controllo e la disponibilità di Vlasic per la partita contro il Bologna non è da dare per scontata. A centrocampo dunque per il momento Juric ha a disposizione solo Ivan Ilic, Adrien Tameze e Gvidas Gineitis.

Primavera, chi può essere convocato

Per questo motivo il tecnico ex Hellas Verona potrebbe pescare qualche giocatore dalla Primavera granata guidata da Scurto. Potrebbe dare spazio a Zanos Savva, Aaron Ciammaglichella e Jonathan Silva. Giocatori che Juric conosce molto bene, basti pensare che quest’estate tutti e tre sono stati a Pinzolo insieme alla prima squadra. Oltre a questo spesso si sono allenati con Rodriguez e compagni al Filadelfia.

Ciammaglichella, Silva e Savva sperano in una chance a Bologna

Quella di conoscere i meccanismi di gioco di Juric è una carta che gioca sicuramente a favore dei tre giocatori della Primavera granata. Ciammaglichella, Savva e Silva dunque rincorrono una chance per la partita contro il Bologna. Una partita in cui il Toro non potrà assolutamente sbagliare e dove i granata vogliono tornare a conquistare i 3 punti. Un match davvero complicato in un campo ostico, contro una squadra che sta facendo molto bene e che occupa le zone alte della classifica né per casualità né per fortuna. Uno tra Ciammaglichella e Savva potrebbe anche essere usato al posto di Vlasic. Se troveranno spazio in campo, i tre giocatori della Primavera daranno tutto per cercare di stupire Juric e mettere in mostra le loro qualità, questo è da dare per assodato. Anche perché tutti e tre hanno qualità davvero importanti e per il Toro sono indubbiamente elementi preziosi da far crescere e valorizzare.