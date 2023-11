Con Sanabria in nazionale, Juric può testare in questa settimana e mezzo Zapata e Pellegri come punte in vista del Bologna

Proseguono gli impegni delle nazionali, che tanto interessano anche in casa Torino visto il gran numero di giocatori convocati. Tra questi anche Tonny Sanabria, richiamato per la seconda volta consecutiva dal Paraguay dopo esser stato escluso in passato per problemi con il CT. La nazionale albirroja è impegnata nelle qualificazioni al prossimo Mondiale che si svolgerà in Stati Uniti, Canada e Messico, e giocherà la sua ultima partita nella notte tra mercoledì e mercoledì. Per questo motivo, pur essendo la trasferta di Bologna inserita lunedì 27 novembre, Ivan Juric può sfruttare questa settimana per testare Duvan Zapata e Pietro Pellegri in coppia, in modo da far eventualmente riposare un Sanabria stremato dalle gare e dal fuso orario.

Pellegri, chance in vista

L’attaccante ex Genoa e Milan, a questo punto, potrebbe avere una chance da titolare al fianco dell’ex Atalanta, imprescindibile per il tecnico croato. Pellegri ha giocato fin qui 11 partite tra Serie A e Coppa Italia, senza mai segnare ma allo stesso tempo mettendosi in luce con buoni spunti, soprattutto quando entrato dalla panchina nei minuti finali di partita. Storicamente la punta classe 2001 non è un giocatore da molti centri stagionali, che tende a esaltarsi più per il gioco di squadra che per la fame da gol. Lui e Zapata non hanno ancora mai iniziato una gara da titolari uno affianco all’altro, per questo motivo in vista del Bologna sarebbe una novità. Prove in corso al Filadelfia, ma ancora nulla è stato deciso. Tutto infatti dipende da come Tonny Sanabria tornerà dal Sudamerica. La nazionale paraguaiana giocherà due partite a distanza di quattro giorni, quindi la stanchezza potrebbe derivare più che dalle sfide dal viaggio che il numero 9 dovrà affrontare.