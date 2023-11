Dopo aver giocato poche partite lo scorso anno, Bayeye è stato ceduto in prestito all’Ascoli: il suo rendimento

Con la pausa per le nazionali che procede, è bene fare un bilancio su quelli che sono i giocatori del Torino in prestito in questa stagione. Tra questi c’è anche Brian Bayeye. Il terzino francese, dopo l’assist decisivo per la rete di Adopo negli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023 contro il Milan, si aspettava certamente di giocare di più, ma Juric lo ha relegato per tutta la stagione in panchina. Solo 4 partite tra Serie A e coppa per lui, per un totale di 79 minuti. Poco, pochissimo per un classe 2000 che, parlando di fatti, ha praticamente perso un intero anno di carriera.

Prima la salvezza dell’Ascoli, poi testa al Toro

L’allenatore croato non lo ha mai considerato pronto, preferendo adattare altri giocatori piuttosto che inserire lui nella posizione di quinto a destra. Per questo motivo, nella scorsa estate l’ex Catanzaro è stato ceduto in prestito secco all’Ascoli, società che ha fatto un mercato molto ambizioso. Arrivato nelle Marche a campionato già iniziato, mister Viali ha inserito Bayeye all’interno della formazione sin da subito, volendo contare su un terzino di “esperienza” con presenze anche in Serie A. 10 partite giocate fin qui, di cui 7 da titolare, per un giocatore che sta così ritrovando la continuità che aveva perso durante l’esperienza in granata.

Il cambio di allenatore

I bianconeri erano partiti in maniera discreta, mentre nell’ultimo periodo vengono da tre sconfitte consecutive. Rendimento che ha portato all’esonero dell’ex Cosenza Viali, sostituito dall’esperto Castori. Sarà da vedere, quindi, se il nuovo tecnico continuerà a proporre l’esterno francese da titolare. Intanto, l’obiettivo del giocatore è quello di aiutare l’Ascoli a ottenere la salvezza, in modo poi da presentarsi la prossima estate al Filadelfia con una sicurezza maggiore e poter lottare per rimanere in squadra.