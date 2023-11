Il Toro e Djidji dovranno trovarsi, sedersi a un tavolo e decidere se proseguire insieme il cammino oppure no. Molto dipenderà da Juric



La pausa per le Nazionali permettere ai vari club di Serie A di fare dei bilanci, delle considerazioni e di programmare il futuro. Tra le prossime mosse che il Toro dovrà fare sicuramente c’è quella di decidere il futuro di Koffi Djidji, dato che il difensore ex Nantes ha il contratto che scadrà il 30 giugno 2024. Per il momento da entrambe le parti è complicato fare delle considerazioni, dato che il numero 26 granata in questa stagione non ha ancora messo piede in campo a causa di problemi fisici. Dopo un percorso di rieducazione svolto in Francia Djidji da ormai diversi giorni ha ricominciato a lavorare al Filadelfia e indubbiamente non vede l’ora di tornare a disposizione di Ivan Juric. Solo dopo si potrà parlare di futuro, di sicuro molto dipenderà proprio dal futuro del tecnico croato. Infatti non è un segreto che tra il difensore classe 1992 e l‘allenatore ex Hellas Verona si è creato un bel feeling.

Il numero 26 è una pedina molto importante per Juric

Anche il futuro di Juric ovviamente non è sicuro. Dunque Djidji vorrà vedere come si evolverà la stagione nei prossimi giorni. Quello che è certo è che Djidji vuole rientrare al più presto e anche Juric non vede l’ora di riavere a disposizione una pedina che reputa davvero molto preziosa. Non a caso Juric ha speso sempre parole al miele per il difensore francese, naturalizzato ivoriano. Quelle più emblematiche sono sicuramente quelle pronunciate nell’ottobre del 2022 alla viglia di Napoli-Torino quando dichiarò: ”Djidji ha le caratteristiche che ci servono, è un difensore moderno, ha gamba e forza fisica, ti permette di giocare a spazi aperti. Per caratteristiche è il giocatore che vorrei sempre avere, deve migliorare l’aspetto tecnico ma ha le caratteristiche giuste”. La società granata lavorerà certamente per fare in modo che Juric e Djidji possano proseguire insieme la loro avventura all’ombra della Mole e portare avanti un tipo di percorso decisamente importante.

La priorità per Djidji è quella di esserci a Bologna

Adesso Djidji non pensa al futuro ma solamente a tornare a disposizione per la partita contro il Bologna. La sua speranza è proprio quella di poter dare una mano ai suoi compagni in una partita che si preannuncia molto ostica contro la squadra di Thiago Motta. Una squadra che si trova nelle zone alte della classifica e vorrà assolutamente vincere. Il numero 26 granata vuole compiere un passo alla volta e la sua priorità è giustamente quella di tornare a giocare. Solamente dopo si parlerà di futuro. In ogni modo, prima si affronterà questo tema meglio sarà per tutti.