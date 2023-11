Con l’infortunio di Linetty è emergenza a centrocampo: in difesa si preparano a tornare i difensori come Zima, Sazonov e Djidji

Dopo tre risultati utili di fila in campionato (2 vittorie e 1 pareggio) la squadra di Juric si prepara a ripartire al massimo dopo la sosta. Nelle ultime partite però, molti giocatori si sono fatti male: l’ultimo di questi è stato Karol Linetty. Anche Ricci è fuori e gli unici centrocampisti disponibili sono Ivan Ilic, Gvidas Gineitis e Adrien Tameze. Questo cambia anche la difesa, in quanto Tameze per forza di cose deve tornare in mezzo al campo, lasciando il ruolo da braccetto destro in difesa. Adesso tocca quindi ai difensori come David Zima, Saba Sazonov e Koffi Djidji scendere in campo. Djidji sta per tornare dopo aver saltato tutta la prima parte di stagione, Sazonov deve ancora ingranare e Zima deve trovare continuità. Schuurs ha finito la stagione, ma in attesa del mercato di gennaio, soprattutto con il ritorno del francese, considerato una pedina fondamentale da Juric, le soluzioni non mancano.

La difesa granata

Gli intoccabili, nella difesa del Toro, sono Rodriguez a sinistra e Buongiorno in mezzo. Sulla destra non c’è più Schuurs e in questo periodo hanno giocato Sazonov, Zima, Tameze e Vojvoda. Juric adora Djidji e il titolare è lui, ma non sarà un rientro lampo il suo. Ecco allora che si candidano Zima e Sazonov. I due possono giocare anche al centro, ma c’è bisogno di loro a destra: il favorito a una maglia da titolare tra i due è il ceco, considerato che il georgiano deve ancora completare il proprio percorso di apprendistato e assimilare le richieste del tecnico croato, differenti rispetto a quelle a cui era abituato fino alla scorsa stagione alla Dinamo Mosca. Sazonov non può neanche sfruttare questa pausa per le nazionali per cercare di convincere Juric, essendo al momento impegnato con la Georgia Under 21. In vista della partita di lunedì prossimo contro il Bologna il tecnico croato farà le sue scelte, ma Tameze serve in mezzo al campo adesso.