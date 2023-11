Il Torino è una squadra che calcia molto poco, lo dimostrano i numeri: è terzultimo nella speciale classifica di Serie A

I campionati si vincono con la difesa. Certo, ma l’obiettivo del Torino non è certamente quello di arrivare davanti a tutte le big. I granata vogliono puntare all’Europa, ma per farlo hanno bisogno di migliorare le prestazioni più che i risultati. Nonostante una difesa che, pur piena di infortuni, nelle ultime gare sembra aver trovato il giusto equilibrio al punto da sbarrare la porta, a complicare le cose in stagione sin qui è stato l’attacco, troppo sterile. Certamente la colpa non è da attribuire solo ai giocatori, né tanto meno al sistema di gioco. Semplicemente Juric non è ancora riuscito a trovare un punto di incontro tra i propri schemi offensivi e le caratteristiche di gente come Zapata, Sanabria e Vlasic, che mai come quest’anno segnano e calciano pochissimo. Il Torino ha infatti il quinto peggior attacco della Serie A – solo 10 gol in 12 partite – ma non solo. A esser davvero pochi, oltre ai gol, sono anche i tiri.

La classifica dei tiri

La squadra di Ivan Juric è infatti tra quelle che producono meno azioni offensive in campionato e, allo stesso tempo, che calciano meno verso la porta. Con 127 conclusioni (10,6 a partita), i granata hanno dietro solamente Genoa (102 ma con tre gol in più) e Verona (122). Un dato che può sorprendere, considerando come a pari merito con Zapata e compagni ci sia l’Empoli di Andreazzoli, la squadra che ha segnato meno gol in stagione. Per quanto riguarda le dirette concorrenti del Toro spicca il Monza, 5° con 165 tentativi di tiro, mentre il Bologna ne ha appena 6 in più. Grande distacco tra le prime posizioni, con Napoli (222) e Inter (204) che staccano la terza in classifica, cioè la Juventus (176) di circa 20 tiri.

Napoli in testa

La classifica completa:

Napoli 222 tiri Inter 204 tiri Juventus 176 tiri Sassuolo 174 Monza 165 Atalanta 161 Udinese 157 Fiorentina 156 Roma 156 Lecce 147 Milan 147 Cagliari 145 Frosinone 135 Lazio 134 Bologna 133 Salernitana 129 Empoli 127 Torino 127 Verona 122 Genoa 102