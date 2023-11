Ieri in campo le Nazionali, impegnate nelle qualificazioni a Euro 2024: pareggio per 1-1 tra Svizzera e Kosovo con assist di Vojvoda

Questo weekend in Serie A non si gioca: ci sono le Nazionali, impegnate nelle qualificazioni a Euro 2024. L’europeo si svolgerà in Germania. Nella giornata di ieri, per quanto riguarda il Toro, solo Mergim Vojvoda è sceso in campo. Ieri sera, alle ore 20:45 allo Stadio St. Jakob di Basilea, si è giocata Svizzera-Kosovo. Risultato finale 1-1. Succede tutto nel secondo tempo: prima il vantaggio degli svizzeri con Ruben Vargas al 47′, poi il pareggio all’82’ di Muhamet Hyseni su assist proprio di Vojvoda. Nella Svizzera, Ricardo Rodriguez non si è visto nè in campo nè in panchina. Con questo pareggio la Svizzera si qualifica all’Europeo, raggiungendo Romania e Olanda. Pareggio che non serve al Kosovo, fuori dai giochi. A 1 giornata dal termine, questa la classifica del girone I: Romania 19, Svizzera 17, Israele 12, Kosovo 11, Bielorussia 9, Andorra 2.

In campo oggi

Scende in campo invece oggi pomeriggio la Serbia. Ultimo turno contro la Bulgaria in casa: calcio d’inizio alle ore 15:00 allo Stadio Gradski Dubocica di Leskovac. I giocatori granata presenti in rosa sono Vanja Milinkovic-Savic, Ivan Ilic e Nemanja Radonjic. A 1 giornata dal termine, questa la situazione del girone G: Ungheria 15, Serbia 13, Montenegro 11, Lituania 6, Bulgaria 3.

La Croazia

Vittoria nella serata di ieri anche per la Croazia (senza Vlasic) , per 0-2 in Lettonia. Questa la situazione nel gruppo D: Turchia 16, Croazia 13, Galles 11, Armenia 8, Lettonia 3 (1 partita in più).