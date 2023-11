Luca Gemello, secondo portiere del Torino, è in scadenza: ecco quale potrebbe essere il suo futuro dopo anni in granata

Durante la pausa dedicata alle Nazionali, niente Serie A e niente Toro. Oltre alle statistiche, si analizzano anche i contratti. Il contratto di Luca Gemello, secondo portiere del Torino, è in scadenza. Il suo futuro in granata è incerto. Ormai il posto di primo portiere è occupato da Milinkovic-Savic e il giocatore non ha spazio. Nemmeno quest’anno è stato ceduto in prestito, quale futuro per lui? Se il giocatore volesse rimanere al Toro, dovrebbe per forza di cose rinnovare il contratto: questa scelta però, che andrebbe presa con la società, dovrà assicurargli maggior minutaggio. Altrimenti il giocatore potrebbe anche rinnovare e partire in prestito. Infine c’è anche l’opzione dell’addio, che non è da escludere. Fatto sta che il classe 2000, originario di Savigliano in provincia di Cuneo, ha bisogno di giocare. Le capacità e le qualità ci sono: è sprecato da secondo portiere. Gli altri giocatori del Toro in scadenza sono Rodriguez, Vojvoda, Soppy, Linetty e Djidji.

Il percorso

Da quando è arrivato Juric, Gemello è sempre rimasto al Toro. Il primo anno (stagione 2021-2022), aveva davanti Milinkovic-Savic e Berisha. Una partita in campionato l’ha giocata: Torino-Fiorentina 4-0. Il secondo anno invece, non ha visto il campo ed era il secondo portiere (Fiorenza terzo). Vanja Milinkovic-Savic, infatti, giocò tutte le partite. Quest’anno è di nuovo il secondo (Popa terzo) e ha trovato spazio in Coppa Italia, con il numero 1 sulle spalle. Buona prestazione contro il Frosinone, nonostante la sconfitta, incolpevole sui gol di Ibrahimovic e Reinier. Nelle amichevoli estive soprattutto, ha fatto vedere di saperci fare eccome tra i pali. Prima dell’arrivo di Juric, in Serie C, aveva fatto molto bene con le maglie di Fermana e Renate. Futuro tutto da scrivere per lui.

Le parole di Juric

Juric si era così espresso a Pinzolo: “Secondo Cataldi che è esperto in materia, Gemello è più avanti di Popa. Gemello è il secondo, Popa è il terzo”. La scelta del portiere titolare, ricade sempre su Vanja. Qualche occasione in più, molto probabilmente, l’avrebbe meritata.