Le parti continuano a lavorare per cercare un accordo: il Torino vorrebbe continuare a puntare sul difensore svizzero

Ricardo Rodriguez ha da poco iniziato la sua quarta stagione con la maglia del Torino. Arrivato in granata nell’estate del 2020, lo svizzero si è sempre dimostrato un giocatore su cui fare affidamento. Con il passare del tempo è diventato un insostituibile della rosa, arrivando a collezionare la bellezza di 106 presenze all’ombra della Mole. Ma dopo un’esperienza pluriennale nel club il suo contratto si appresta a scadere: il 30 giugno 2024, giorno che al momento decreterebbe la fine del rapporto con il difensore, si avvicina. Il Torino però vuole trattenerlo e da tempo ha avviato i discorsi con l’entourage del giocatore per parlare di rinnovo. Ma la trattativa sembra non sbloccarsi e c’è il rischio concreto di perderlo a zero. Vagnati continuerà comunque a trattare con chi cura gli interessi dello svizzero, fiducioso di trovare presto una base d’intesa.

Ora è impegnato con la Svizzera

Intanto l’ex Milan è stato chiamato dalla sua nazionale per le gare di qualificazione all’Europeo2024. Rodriguez è sceso in campo contro Israele in una gara sfortunata, pareggiata dagli avversari a due minuti dal novantesimo. Il difensore ha giocato un buon match, restando in campo per tutti i 90 minuti. La Svizzera è dunque costretta a rinviare la qualificazione aritmetica, pur mantenendo il primo posto nel girone a quota 16 punti. Tutto si deciderà nelle prossime due gare contro il Kosovo del suo compagno di reparto Vojvoda e la Romania, in programma il 18 e il 21 novembre. Agli uomini di Yakin basta una vittoria nella prossima sfida per assicurarsi un posto a EURO2024. Qualificazione che sarebbe raggiungibile anche solo se Israele e Kosovo non riuscissero a vincere la prossima partita.