Mergim Vojvoda ci sarà a Monza sabato sera, nonostante il suo Kosovo giochi contro l’Israele: ecco il perché

Mergim Vojvoda, esterno del Torino, ci sarà contro il Monza sabato sera. Il Kosovo, squadra Nazionale del numero 27 granata, deve infatti recuperare la gara contro l’Israele, rinviata a causa di motivi di guerra. La partita è prevista per domenica sera alle ore 20:45, ma Vojvoda raggiungerà i compagni dopo la dodicesima giornata di campionato. Il motivo? Il giocatore è squalificato per una partita, alle qualificazioni europee. Quindi, visto che avrebbe saltato a prescindere la partita, raggiungerà i compagni in ritiro per le succesive gare. Vagnati, prima di Torino-Sassuolo, non aveva dato una risposta chiara, ma la situazione è questa.

Una buona notizia per Juric

Una buona notizia per Juric, che potrà contare su Vojvoda, per cercare di centrare la terza vittoria di fila in campionato. Contro Lecce, Frosinone e Sassuolo, ha giocato tutti i minuti a disposizione. Contro il Lecce, ha giocato da terzo basso in difesa a destra mentre contro Frosinone e Sassuolo sulla fascia sinistra. Il giocatore ha fatto bene ed è in un buon momento di forma.