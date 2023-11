Le designazioni arbitrali della 12^ giornata di campionato di Serie A: Monza-Torino affidata a Doveri con Marini al Var

Sono state diramate le designazioni arbitrali valide per la 12^ giornata di campionato. Monza-Torino sarà arbitrata da Doveri (sezione di Roma 1), con Imperiale e Ricciardi come assistenti. Il quarto uomo è Rutella mentre al Var c’è Marini con Di Martino come Avar. Di seguito tutte le designazioni.

Le designazioni arbitrali

SASSUOLO-SALERNITANA venerdì 10/11 ore 18:30

GHERSINI

LO CICERO – TRASCIATTI

IV: SACCHI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: MAZZOLENI

GENOA–HELLAS VERONA venerdì 10/11 ore 20:45

ORSATO

CECCONI – ROSSI C.

IV: MANGANIELLO

VAR: GARIGLIO

AVAR: GUIDA

LECCE–MILAN sabato 11/11 ore 15:00

ABISSO

PERETTI – MOKHTAR

IV: RAPUANO

VAR: GUIDA

AVAR: NASCA

JUVENTUS–CAGLIARI sabato 11/11 ore 18:00

PICCININI

PALERMO – FONTEMURATO

IV: MASSIMI

VAR: VALERI

AVAR: PATERNA

MONZA–TORINO sabato 11/11 ore 20:45

DOVERI

IMPERIALE – RICCIARDI

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: DI MARTINO

NAPOLI–EMPOLI ore 12:30

PRONTERA

VIVENZI – GARZELLI

IV: COSSO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABBATTISTA

FIORENTINA–BOLOGNA ore 15:00

MARESCA

COLAROSSI – DI GIACINTO

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: LONGO S.

UDINESE–ATALANTA ore 15:00

AURELIANO

BERTI – CIPRIANI

IV: CAMPLONE

VAR: DI BELLO

AVAR: PAGNOTTA

LAZIO–ROMA ore 18:00

MASSA

BINDONI – TEGONI

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI

INTER–FROSINONE ore 20:45

DIONISI

TOLFO – PAGLIARDINI

IV: FELICIANI

VAR: SERRA

AVAR: LA PENNA