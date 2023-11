Contro il Sassuolo, un’altra buona prestazione per Duvan Zapata, ma il numero 91 si è mangiato un gol già fatto

Con la vittoria contro il Sassuolo, sono 2 le vittorie di fila dei granata in campionato. Adesso, prima della pausa Nazionali, c’è il Monza in trasferta. Contro i neroverdi, Duvan Zapata ha fatto una buona partita, ma nel secondo tempo si è mangiato un gol già fatto. Sul 2-1, Ilic si è fatto tutta la corsia di sinistra e ha messo in mezzo un pallone perfetto: Zapata però ha lisciato con il destro da due passi, finendo lui in porta. Comunque, a parte il gol sbagliato, la sua presenza in campo si sente sempre ed è fondamentale. Il numero 91 protegge palla, fa salire la squadra, è generoso con i compagni. Inoltre, usa bene il suo fisico e diventa difficile toglierli la palla. Adesso deve ritrovare il gol, visto che sta trovando sempre più continuità. L’attaccante ha la fiducia di tutto l’ambiente e può fare ancora meglio.

I minuti e il gol contro la Roma

Contro la squadra di Dionisi, Zapata ha giocato tutta la partita. Adesso si sono sbloccati anche Sanabria e Vlasic, mentre lui aveva già segnato contro la Roma. Servono altri gol al Toro dal classe 1991. Arrivato in estate dall’Atalanta, ha portato grandissimo entusiasmo. In prestito, con obbligo di riscatto a 8 milioni più 2 di bonus, contratto fino al 2026. Juric lo considera un leader, non rinuncia mai a uno come lui e adesso lo fa giocare con un’altra punta.