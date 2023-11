Se Ricci non sarà a disposizione per il match contro il Monza al suo posto potrebbe giocare Vlasic, reduce da un’ottima prova

Oggi, mercoledì 8 novembre, si saprà di più in merito agli infortuni che Samuele Ricci e Ricardo Rodriguez hanno rimediato nel match contro il Sassuolo. Per entrambi si teme un problema a livello muscolare che potrebbe richiedere alcune settimane di stop. Focalizzandoci su Ricci, il numero 28 granata è uscito dal campo dopo solo sette minuti di gioco, facendo così spazio a Nikola Vlasic che poi si è rivelato decisivo. Si spera che per Ricci non si tratti di un infortunio grave e che il giocatore ex Empoli possa ritornare presto in campo.

Vlasic il favorito

Ma Ivan Juric, nonostante tenga le dita ben incrociate in attesa di capire meglio la situazione intorno al centrocampista classe 2001, sta pensando a chi far giocare a Monza al posto di Ricci. Anche perché l’importante e ostica sfida contro i brianzoli non è tanto lontana. Il tecnico croato non vuole assolutamente farsi trovare impreparato nel caso in cui dall’infermeria granata dovessero arrivare brutte notizie. Se Ricci dovesse risultare indisponibile per la sfida contro il Monza al suo posto Juric potrebbe schierare Vlasic che, come anticipato, contro il Sassuolo ha fatto molto bene ed è tornato a segnare dopo tanto tempo rispetto all’ultima volta. Se anche sabato sera avrà la chance di scendere in campo, sicuramente vorrà continuare sulla linea presa nel match contro i neroverdi.

Le alternative a Vlasic sono Tameze e Gineitis

Vlasic ovviamente non rappresenta l’unica opzione nel caso in cui Ricci dovesse rimanere out. Un’altra ipotesi è quella di schierare al posto di Ricci Adrien Tameze che contro il Sassuolo è risultato tra i migliori in campo, fornendo un’ottima prova dove risaltano i due assist che il camerunese ex Hellas Verona è riuscito a sfornare. Altrimenti al posto di Ricci potrebbe venire schierato Gvidas Gineitis, un giovane in crescita sul quale sia il Toro che Juric credono molto e sul quale vogliono puntare. Però prima di tutto c’è da capire come sta Ricci. Solo dopo si potranno fare tutte le ipotesi del caso. Quello che è certo è che se Ricci sarà indisponibile, chi lo sostituirà non dovrà far sentire la sua mancanza e dovrà dare tutto in campo perché il Toro deve continuare a ottenere risultati positivi se vorrà lottare per obiettivi importanti.