L’attaccante ex Genoa contro i neroverdi ha brillato. Oltre a trovare la via del gol è stato sempre dentro la partita

Per il Toro la vittoria contro il Sassuolo è stata sicuramente come un po’ di luce in un periodo buio, tra alti e bassi. Un risultato che fa ben sperare per il futuro e permette alla squadra di Juric di preparare la partita contro il Monza con maggiore serenità. La sfida contro gli emiliani ha lasciato ai granata parecchi spunti positivi. Sono diversi i giocatori in crescita e inoltre Antonio Sanabria e Nikola Vlasic sono tornati a segnare. Tanti elogi per entrambi. Il paraguaiano classe 1996 ha festeggiato il ritorno al gol (uno dei più veloci dell’era Juric) e la vittoria del Toro pubblicando sul suo profilo Instagram una foto proprio dopo aver segnato contro il Sassuolo. Immagine accompagnata dalla scritta: “VS Sassuolo” e con la canzone Monaco di Bad Bunny come sottofondo.

Sassuolo vittima preferita di Sanabria

Così i neroverdi si sono dimostrati ancora una volta la vittima preferita di Sanabria. Infatti il numero 9 granata lunedì sera ha realizzato la sua quarta rete contro il Sassuolo. L’attaccante paraguaiano contro nessun’altra squadra di Serie A ha segnato così tanti gol. Quella rete per lui è stata una vera e propria liberazione, dato che non segnava dal 21 maggio scorso nel match contro la Fiorentina. Ora Sanabria non vuole di certo fermarsi e vuole continuare a segnare per portare il Toro il più in alto possibile.

Sanabria è tornato a fare Sanabria

Per poter riuscire a portare il Toro verso obiettivi importanti ed ambiziosi, Sanabria dovrà continuare a collezionare prestazioni come quella raccolta nella partita contro la squadra guidata da Alessio Dionisi. Dove il numero 9 granata non è stato solo in grado di trovare la via del gol ma, al di là della rete, si è dimostrato sempre dentro la partita facendo anche il lavoro sporco, tra pressing e ripiegamenti, e dimostrando una buona intesa con Duvan Zapata. C’è ancora molto lavoro da fare e questo Sanabria lo sa benissimo, ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta. In poche parole Sanabria contro il Sassuolo è tornato a fare Sanabria. Dovrà assolutamente continuare a farlo a partire dalla partita contro il Monza, un avversario complicato che sta conducendo un ottimo campionato.