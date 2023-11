Nella gara contro i neroverdi il Toro si è reso protagonista di un vero e proprio arrembaggio, con 101 gli attacchi verso la porta avversaria

Il Torino torna a vincere in casa e lo fa in modo convincente. Dopo il successo in extremis contro il Genoa, firmato Radonjic, gli uomini di Juric battono 2-1 il Sassuolo e rompono un digiuno lungo più di due mesi. Il Toro guadagna così la dodicesima posizione in classifica a quota 15 punti, a -3 dal Bologna che occupa il primo posto utile alla qualificazione in Europa. “Siamo una famiglia unita, che vuole sempre il massimo e cerca serate così. Tre punti pesanti”, aveva scritto Alessandro Buongiorno al termine del match. E questo spirito effettivamente si è visto in campo, con un Toro che ha creato tantissime occasioni da gol e che ha calciato verso la porta di Consigli per ben 21 volte. Solo due in meno rispetto alla gara di Coppa Italia contro il Frosinone: è record granata nell’attuale stagione di Serie A.

Le statistiche del match contro il Sassuolo

Dalle statistiche prese in esame quella contro il Sassuolo è stata una gara a senso unico. Oltre le 21 conclusioni verso lo specchio della porta, il Toro ha totalizzato il 53% di possesso palla, contro il 47% avversario. Gli uomini di Juric hanno concesso solo 2 tiri in porta a Thorstvedt e compagni, di cui uno sfortunatamente decisivo. Inoltre i granata hanno compiuto ben 101 attacchi contro gli 84 neroverdi, di cui 52 pericolosi. Si sarebbero potuti sfruttare meglio, invece, i 9 corner concessi dal Sassuolo, in cui non si è riusciti a trovare l’incornata che ha sbloccato il match.