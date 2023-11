Sanabria ci ha messo solo 5 minuti a sbloccare il match contro il Sassuolo, ma c’è chi è stato ancora più veloce sotto la guida di Juric

Antonio Sanabria si è sbloccato. L’attaccante paraguaiano ha portato in vantaggio il Torino dopo soli 5 minuti di gioco, realizzando il gol più veloce della nuova stagione granata. Decisiva la grande giocata di Tameze, protagonista di una cavalcata in solitaria culminata con l’assist per il numero 9. Il Toro torna dunque a segnare nei primi dieci minuti di gioco: ecco tutti i precedenti da quando Ivan Juric è alla guida del club.

Le reti più veloci dell’era Juric

06/11/2023 – Torino-Sassuolo 2-1: gol di Sanabria al 5′ minuto

28/02/2023 – Juventus-Torino 4-2: gol di Karamoh al 2′ minuto

29/04/2023 – Atalanta-Torino 4-4: gol di Sanabria al 4′ minuto

23/04/2022 – Torino-Spezia 2-1: gol di Lukic al 4′ minuto

12/02/2022 – Torino-Venezia 1-2: gol di Brekalo al 5′ minuto

02/12/2021 – Torino-Empoli 2-2: gol di Pobega al 10′ minuto

21/08/2021 – Torino-Atalanta 1-2: gol di Muriel al 6′ minuto

La rete di Sanabria si aggiunge ai sei precedenti dell’era Juric. Se si osserva il risultato finale delle gare viene automaticamente alla luce un dato preoccupante: quando il Toro è andato subito in vantaggio poi è stato spesso rimontato, precisamente 4 volte su 7.