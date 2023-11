Il centrocampista ormai non fa più notizia: contro il Sassuolo è stato il migliore in campo e ha servito due assist decisivi

Se c’è un giocatore che ha fatto la differenza contro il Sassuolo, quello è senza dubbio Adrien Tameze. Il camerunense ha fornito una prestazione super, alternando giocate intelligenti in difesa a grandi progressioni, tipiche di un centrocampista offensivo. I gol del Toro sono un esempio lampante: pronti via e il numero 61 è bravissimo a leggere una verticalizzazione, conquistando il pallone in anticipo e proiettandosi poi con una cavalcata verso la porta avversaria. Arrivato al limite dell’area di rigore è perfetto l’invito a Sanabria, che sblocca il match. Il camerunense si ripete nel secondo tempo: questa volta anticipa un avversario sulla trequarti e in un lampo imbuca per Vlasic, che trova il primo gol stagionale in Serie A.

Tuttofare e uomo squadra, Tameze è insostituibile

Anche contro il Sassuolo Tameze ha giocato in una posizione non sua, da braccetto nella difesa a tre. Un ruolo già ricoperto nelle gare precedenti e che probabilmente sarà costretto a ricoprire ancora, visto l’infortunio di Rodriguez. Ma per il camerunense non è sembrato affatto un problema, anzi. Ha contenuto egregiamente un cliente scomodo come Armand Laurienté, per poi realizzare anche due assist. L’ex Verona si sta dimostrando davvero importante per questa squadra e, insieme a Buongiorno, forse è l’unico al momento insostituibile negli schemi dell’allenatore. “Sono molto contento di aver aiutato la squadra, soprattutto oggi che ho giocato in una posizione non mia. Sanabria e Vlasic mi hanno ringraziato per gli assist, erano contenti“, queste alcune delle sue parole al termine del match.