Il serbo è tornato in campo dopo l’ultima apparizione contro l’Hellas Verona: poi l’assenza nel derby e una lunga serie di panchine

Il caso Radonjic può dirsi chiuso, almeno per il momento. Contro il Sassuolo Juric lo ha mandato in campo negli ultimi 10 minuti. “In questo momento sto facendo altre scelte“, aveva detto ripetutamente il tecnico quando gli veniva chiesto dell’ex Marsiglia. Una frase secca, pronunciata senza fornire spiegazioni di alcun tipo, che fossero di natura tecnico tattica o comportamentale. Fatto sta che il trequartista, dopo un avvio di stagione più che convincente, non ha più trovato spazio. Eppure il numero 10 era stato decisivo in più occasioni: prima contro il Genoa, in cui aveva deciso la gara con una giocata personale e poi contro la Salernitana. All’Arechi forse la sua miglior prestazione da quando veste la maglia granata, con una tripletta vanificata a causa del fuorigioco.

Ora è pronto a riprendersi il Torino

Dopo gli 8′ minuti disputati contro il Sassuolo, Radonjic è pronto a tornare a essere un giocatore chiave della squadra. L’attitudine mostrata contro i neroverdi è sembrata essere quella giusta, con il serbo che ha rincorso gli avversari e messo costante pressione alla difesa di Dionisi. Un atteggiamento giusto, al contrario della superficialità a cui più volte ci ha abituati, e che testimonia la voglia del giocatore di tornare a giocare con continuità. Ora è pronto a ripartire da Monza, su un campo ostico di una delle squadre più in forma del campionato. Servirà il miglior Radonjic per uscire indenni dall’U-Power Stadium.