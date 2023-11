Il trequartista croato ha firmato il definitivo 2-1 al Sassuolo regalando al Torino un’importante vittoria: è il sup primo gol in stagione

Il Toro, dopo la caduta in Coppa Italia contro il Frosinone, è stato in grado di rialzare subito la testa e lo ha fatto contro il Sassuolo. Contro i neroverdi i granata hanno raccolto tre punti importantissimi che fanno prendere a Rodriguez e compagni una bella boccata d’ossigeno. Per Ivan Juric tra le note più liete del match contro gli emiliani c’è sicuramente il ritorno al gol di Nikola Vlasic, il primo in questo campionato. Pensare che proprio alla viglia della sfida tra i granata e i neroverdi Juric aveva speso parole al miele per il 16 granata, dichiarando: “E’ un ragazzo splendido a livello di lavoro, siamo tutti convinti che migliorerà e si sbloccherà, l’altro giorno ha sfiorato il gol, ma siamo convinti che tornerà devastante. In questa posizione di mezzala può fare bene, questo ruolo lo può aiutare. Vlasic è impeccabile come lavoro, ha questa voglia di dimostrare e di fare, siamo tutti convinti che farà bene. Uno che lavora così troverà benefici da questo lavoro”. Erano tutti convinti che Vlasic si sarebbe sbloccato e il trequartista croato lo ha fatto. Dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, ora il Toro spera che la rete messa a segno possa essere un cambiamento di rotta per la sua stagione e per quella dei granata. Comunque, che il giocatore fosse in crescita lo si era visto già contro il Frosinone.

Vlasic: ora l’obiettivo è fare bene anche a Monza

Ora, sicuramente, l’obiettivo del croato è quello di continuare così, anche perché non si è dimenticato che quest’estate il Toro ha cercato in tutti i modi di riportarlo all’ombra della Mole riuscendo ad arrivare a questo obiettivo. Come non si è scordato del grande affetto che il popolo granata ha sempre avuto nei suoi confronti. A Monza Vlasic farà di tutto per essere ancora una volta decisivo, anche se non sarà affatto semplice. La squadra di Raffaele Palladino è un avversario molto ostico che non a caso si trova nelle zone tranquille della classifica, ma Vlasic farà di tutto per dare continuità alla vittoria ottenuta contro l’Hellas Verona.