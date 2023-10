Ivan Juric ha parlato ai microfoni del postpartita al termine della gara vinta contro il Lecce: le sue parole

Il Torino torna alla vittoria al Via del Mare di Lecce. A decidere la gara contro gli uomini di Roberto D’Aversa è stato un gol di Buongiorno, al rientro in campo dopo l’infortunio. Nel finale espulso Ivan Juric, che ha parlato al termine di Lecce-Torino.

Le parole di Juric

“Oggi è stata una partita tosta, dovevamo chiuderla ma non ci siamo riusciti. Ci siamo abbassati ma senza rischiare molto, il nostro reparto ha dimostrato sicurezza sulle uscite. Penso che ci siamo sciolti dopo il gol e abbiamo dominato. Quando domini così devi segnare di più, ma la squadra ha interpretato bene il match. C’era tanta emergenza ma quelli che hanno giocato hanno fatto molto bene. Espulsione? Il quarto arbitro chiamava il giallo perché non ero nella mia area tecnica perché il mio staff medico non era attento. Ho avuto una reazione giusta in questo momento, va bene così. Già contro l’Inter avevo visto un grande Torino per 60 minuti, anche oggi abbiamo fatto bene. Siamo pronti a provare cose nuove e siamo riusciti a vincerla bene. Dovevamo fare meglio, a prescindere dal calendario. Questo periodo non mi è piaciuto. Sanabria ha fatto benissimo, mi è piaciuto molto. Se un attaccante ti torna così e fa queste diagonali vuol dire che il ragazzo è a posto. Radonjic? In questo momento stiamo facendo scelte diverse”.