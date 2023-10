Le parole di Roberto D’Aversa al termine di Lecce-Torino ai microfoni di DAZN, gara persa dai giallorossi per 1-0

“Viste le situazioni da gol create c’è da rammaricarsi. Sul loro gol abbiamo commesso degli errori e loro hanno giocatori importanti. Hanno dominato sul possesso, ma le occasioni da gol sono state più nostre. Merito al Torino che ha portato a casa il risultato pieno. Quasi sempre abbiamo segnato a parte Napoli e Juventus. Abbiamo giocato 48 ore dopo di loro e l’aspetto fisico può venir meno. Abbiamo fatto una grande partita contro una signora squadra e con una rosa importante. Dall’altra parte avevamo una squadra esperta che ha perso tempo in continuazione, ma gliel’abbiamo permesso noi. Per cui ripeto complimenti a loro, che hanno ottenuto il risultato con il minimo sforzo. Spero che i nostri giovani diventino come Buongiorno, che è rientrato dopo un infortunio e ha mostrato il suo valore”.