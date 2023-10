Alessandro Buongiorno ha parlato ai microfoni di DAZN dopo aver deciso la gara del suo Torino contro il Lecce

Le parole di Buongiorno

“Sono contentissimo, non vedevo l’ora di tornare sul gruppo. Diciamo che questa emozione è stata aumentata dal gol. Sono contento per la vittoria perché ce la meritiamo. Proveremo a migliorare sulla fase offensiva, ma quando giochiamo così concentrati possiamo regalarci grandi soddisfazioni. Io continuo a lavorare con il mister e i compagni per cercare di migliorare. Stare fuori è stata durissima, ho dovuto guardare la squadra da fuori e avevo ancora più voglia di giocare e dimostrare. Oggi penso di averlo fatto e sono contento. Abbiamo preparato una maglietta per Schuurs per dedicargli la vittoria. Oggi comincia il nostro campionato. Speriamo di ripartire da questo risultato“.