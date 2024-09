Il polacco si è mostrato propositivo in fase offensiva al Bentegodi. Contro l’Empoli si gioca molto del ballottaggio con Vojvoda

Un esordio più che sufficiente dal primo minuto per Sebastian Walukiewicz. Il polacco si è contraddistinto per una partita solida sul piano difensivo, ma che ha lasciato spazio a numerose incursioni in attacco. A concederglielo, il corso degli eventi: Zanetti ha infatti estromesso dopo nemmeno mezz’ora di gioco Sarr, ossia l’uomo chiamato al duello con il difensore polacco, per far spazio a Frese. Una mossa che ha dato coraggio a Walukiewicz e che ha creato più di qualche grattacapo all’allenatore che lo aveva lanciato nella comune esperienza di Empoli.

In attesa di Vojvoda, Walukiewicz titolare

Walukiewicz ha tentato la conclusione in tre occasioni. La più pericolosa al 42′, frutto dell’ennesimo velo di Zapata, con la palla di poco fuori dallo specchio difeso da Montipò. In generale, il polacco ha lasciato buone sensazioni, in una partita in cui ha avuto sicuramente meno difficoltà rispetto alla precedente uscita col Lecce. Contro i salentini è infatti subentrato a freddo, al 19′ del primo tempo, per l’infortunato Vojvoda. A Verona non lo ha fatto rimpiangere e sicuramente cercherà di approfittare dell’assenza del kosovaro per scalare gerarchie. A partire dall’appuntamento in Coppa Italia.

La sfida con l’Empoli

Quella di martedì non sarà una partita come le altre per Walukiewicz. A Empoli, in due stagioni, ha trovato la continuità che a Cagliari, per vari motivi, gli è mancata. 40 gettoni con la maglia degli azzurri toscani, di cui 2 nella stagione corrente, prima del sì definitivo al Torino. Sono passati appena 23 giorni dall’ufficialità del suo passaggio in granata. In poco tempo si è dovuto adattare a nuovi compagni, schemi e soprattutto prospettive. Il polacco ora punta a una stagione da protagonista e, una volta in campo, non conterà il passato ma un presente in cui si gioca molto di un possibile futuro da titolare.